Кейт Миддлтон наконец-то нашла себе новую помощницу

Кейт Миддлтон наконец-то нашла себе помощницу и секретаря. Ханна Кокберн была нанята в качестве нового личного секретаря герцогини Кембриджской, если верить ее профилю на сайте LinkedIn . Женщина будет активно участвовать в оказании помощи Кейт в планировании встреч, а также займется ее сопровождением во время поездок, после того, как ограничительные меры из-за коронавируса будут сняты.

Кокберн ранее уже сопровождала королевскую чету, в их турне 2016 года по Индии и Бутану, которое она возглавляла и организовывала. Она также работала в Министерстве иностранных дел почти 20 лет, поднявшись до должности главы отдела политических и двусторонних отношений Индии. Также она была награждена орденом Британской империи «За заслуги в развитии отношений между Великобританией и Индией», после тура Кейт и Уильяма, сообщает издание People.

38-летней Кейт потребовалось несколько месяцев, чтобы решить, кого нанять на эту жизненно важную должность после того, как Кэтрин Куинн ушла с поста ее личного секретаря. Квинн сыграла большую роль в оказании помощи герцогине Кембриджской в ее проекте «Ранние годы», который был направлен на то, чтобы уберечь детей от преступности.