Джоан Роулинг призналась, что подвергалась сексуальному насилию

Совсем недавно писательница Джоан Роулинг оказалась в центре, который она сама же случайно и создала, написав пост в Twitter. Создательница Гарри Поттера весьма неосторожно высказалась о трансгендерах, после чего получила огромную волну критики от своих подписчиков. К негативу присоединились и актеры из «Гарри Поттера»: Эмма Уотсон и Дэниэл Рэдклифф осудили высказывания Роулинг.

После такого писательница внезапно решила поделиться самым откровенным с журналистами издания The Telegraph. Как сообщают журналисты, Роулинг рассказала, что однажды ей пришлось лично столкнуться с сексуальном насилием.

По словам писательницы, все случилось довольно давно, писательнице тогда было всего 20 лет. Неизвестный мужчина воспользовался положением Роулинг в тот момент, когда она была особенно уязвима. О чем конкретно идет речь, остается загадкой, но возможно теперь хэйтеры все же сменят гнев на милость и захотят пожалеть женщину.