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«Когда твой ребенок сочиняет, как папа»: жена Николаева похвасталась талантом дочки

Маленькая Вероника уже придумывает милые песенки.

«Когда твой ребенок сочиняет, как папа»: жена Николаева похвасталась талантом дочки
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото Global look press.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев невероятно гордятся своей маленькой дочкой Вероникой. Любящие родители ловят каждый момент жизни малышки, щедро делясь ими со своими подписчиками в социальных сетях.

Недавно Игорь Николаев показал в личном блоге, как его дочь любуется обыкновенным цветущим кустом, нежно касаясь его листочков. А до этого продемонстрировал ее «друга» в саду. Оказывается, девочка одушевляет скульптуру павлина из металла, гладя его по голове и даже разговаривая с ним.

Ну а Юлия Проскурякова, как истинная женщина, гордится шикарными волосами наследницы.

Теперь же выяснилось, что девочка, плюс ко всему, унаследовала талант отца. В личном блоге супруга Игоря Николаева выложила короткое видео, где Ника очень мило напевает песенку собственного сочинения.

Вероника. Фото
Вероника Николаева. Фото https://www.instagram.com/uliaveronika/

«Когда твой ребенок сочиняет, как папа, а тембр голоса, как у мамы. Да здравствуют гены!» — написала девушка в stories Instagram.

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