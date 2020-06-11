«Когда твой ребенок сочиняет, как папа»: жена Николаева похвасталась талантом дочки

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев невероятно гордятся своей маленькой дочкой Вероникой. Любящие родители ловят каждый момент жизни малышки, щедро делясь ими со своими подписчиками в социальных сетях.

Недавно Игорь Николаев показал в личном блоге, как его дочь любуется обыкновенным цветущим кустом, нежно касаясь его листочков. А до этого продемонстрировал ее «друга» в саду. Оказывается, девочка одушевляет скульптуру павлина из металла, гладя его по голове и даже разговаривая с ним.

Ну а Юлия Проскурякова, как истинная женщина, гордится шикарными волосами наследницы.

Теперь же выяснилось, что девочка, плюс ко всему, унаследовала талант отца. В личном блоге супруга Игоря Николаева выложила короткое видео, где Ника очень мило напевает песенку собственного сочинения.