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Звездный гость

«Дава оценит»: Бузова похвасталась тонкой талией и пышной грудью в купальнике

Телеведущая позагорала, не покидая совой дом.

«Дава оценит»: Бузова похвасталась тонкой талией и пышной грудью в купальнике
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова признавалась, что счастье подкралось к ней неожиданно. Несколько лет она пыталась забыть бывшего мужа Дмитрия Тарасова и встретить новую любовь. И после двух проектов, посвященных ее потенциальным женихам, девушка встретила Давида Манукяна на съемках клипа. Тогда между ними завязался роман. Теперь они живут вместе и строят совместные планы на будущее. Даже гардеробную в своей новой квартире артистка решила переделать под себя и своего мужчину.

С завершением карантина Бузова стала еще больше работать. Пока она не возобновила концерты, но почти каждый день ездит на съемки разных ТВ-проектов. Дома она также успевает общаться с поклонниками по видеосвязи. Так накануне девушка решила позагорать не покидая квартиру. Она облачилась в белый купальник с принтом. Сначала Ольга стала танцевать под свой новый хит, а потом отправилась на балкон, чтобы позагорать. Однако солнце сразу скрылось, вызвал смех у звезды.

Поклонники восхитились фигурой знаменитости. Раньше ходили слухи, что телеведущая беременна. Однако выяснилось, что она просто поправилась. За последний месяц в самоизоляции телеведущая смогла похудеть, усиленно занимаясь спортом. При этом ее грудь все-же осталась на размер больше, чем была год назад. «Дава оценит», «Какая фигура», «Зачем оголяться?», «Ты красотка», «Ну просто идеальная», «Тонкая талия, пусть завидуют», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Добавим, что Бузова давно мечтает стать матерью. Она даже заверяла, что возьмет ребенка из детского дома после 35 лет, если сама не родит ребенка.

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