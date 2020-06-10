«В Майами все, как у нас»: Николаев поделился снимком 41-летней дочери, проживающей в США

Игорь Николаев счастлив в браке с третьей супругой Юлией Проскуряковой. В 2015 году певица подарила своему избраннику дочку Веронику. Артист с радостью играет с малышкой. Он ранее признавался, что испытывает новые ощущения, хоть стал отцом во второй раз. От первой жены Елены Кудряшевой у него есть взрослая дочка Юлия. Она живет в Майами и работает врачом. Кроме того, Юлия — автор песни «Любовь без правил».

Обычно Николаев хотя бы раз в год видится со старшей дочкой. В январе этого года он успел отдохнуть в Майами. Тогда 41-летняя Юлия встретила его с радостью и даже устроила праздник для маленькой сестренки. Но пока из-за пандемии коронавируса артист не знает, когда снова сможет ее навестить. Но девушка присылает ему весточки о себе.

Так, 10 июня Игорь Юрьевич поделился снимком, который прислала ему наследница. В кадре Юлия позирует на природе в окружении трех котов и собаки. Она предстала без макияжа, в юбке и шортах.

«В Майами все, как у нас — трава зеленая, лето жаркое. Моя старшая дочка Юля поделилась фото со своими питомцами (три кошки и собака Эйва), а я делюсь с вами!» — написал певец.

Поклонники восхитились снимком. Некоторые сравнили девушку с женой Николаева. «Папина дочка!», «Красавица», «Мне кажется , что ваша старшая дочка очень похожа на вашу жену Юлю, я сначала думала, что это она», «Как классно», «Вот это зверинец», «Как же там хорошо», «Ваша дочка красотка», — прокомментировали пост подписчики.