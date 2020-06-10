«Копия мамы»: 20-летняя дочка Татьяны Навки запечатлела себя в алой толстовке и с «усами»

Татьяна Навка старалась соблюдать самоизоляцию. Она покидала свой особняк только для прогулок по лесу. Однако фигуристка все же заразила коронавирусом вслед за мужем Дмитрием Песковым. Однако супруги, благодаря врачам, быстро победили главный недуг 2020 года. Теперь спортсменка вновь проводит время с дочкой Надеждой, а также старшей наследницей Сашей Жулиной, которая еще в марте приехала к маме.

По словам Навки, 20-летняя девушка не любит, когда ее снимает мама. Спортсменка с трудом уговаривает дочку сделать фото. Но за время карантина Саша увлеклась приложением TikTok и стала снимать забавные ролики. А после просмотра испанского сериала «Бумажный дом» она перевоплотилась в героя этого сериала, надев алую толстовку и нарисовав на лице усы. Девушка сделала вид, что уходит из дома, чтобы ограбить банк.

Шуточный ролик понравился Навке. Она дала понять, что тоже смотрела сериал.

«Творчество и юмор, они такие. Непредсказуемые! Безумно люблю твои смешные видео. Всем отличного настроения и позитива! P. S. Если кто-то не видел сериал «Бумажный дом», то рекомендую к просмотру! Один из тех, что захватывает ваше внимание с первых серий и не отпускает до самого финала», — написала спортсменка.

А вот многие поклонники восхитились красотой Жулиной. Многие поразились тому, как сильно она похожа на маму. «Прикольная, а главное серьезная», «У вас чудесные дочки», «Копия мамы», «Гены видно сразу», «Я теперь поклонница вашей дочки», «Сериал топовый», — прокомментировали пост подписчики.