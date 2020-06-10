С надувной уточкой и нарукавниками: Эмин учит полуторагодовалую дочь Афину плавать в бассейне

От первой супруги — Лейлы Алиевой — у азербайджанского исполнителя есть сыновья-двойняшки Али и Микаил. Артист не скрывает, что он старается уделять внимание как своей маленькой дочери Афине, так и старшим наследникам. Экс-возлюбленная Эмина Агаларова не препятствует ему навещать сыновей. Певец может приехать к ним в гости в любой момент или взять их к себе на каникулы.

Ранее нынешняя жена эстрадного исполнителя, модель Алена Гаврилова, подтвердила слухи о том, что они с Эмином больше не пара. Девушка попросила поклонников и прессу на время оставить ее в покое. Ко всему прочему, супруга музыканта отреагировала на слова о том, что ее дочь якобы живет вместе с отцом. В ответ Алена посоветовала подписчикам не «писать глупости».

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Сам Эмин признался, что благодарен жене за каждый прожитый вместе день. Пусть у них с Аленой, как говорит артист, не все получилось так, как они рассчитывали в самом начале своих отношений. Певец не скрывает, что души не чает в маленькой Афине. Сейчас в приоритетах у музыканта заниматься воспитанием отпрысков. При этом артист не намерен пренебрегать своей творческой карьерой и пением.

Все свои уикенды Эмин проводит вместе с полуторагодовалой Афиной. Так, в stories Instagram музыкант поделился свежим снимком. Певец учит дочку плавать в бассейне, правда, пока с дополнительной защитой в виде нарукавников. Кроме того, у малышки есть и надувная желтая уточка. Наследница певца любит проводить время вместе с отцом. Они часто ходят на прогулки: кроха уже освоила велосипед. И вполне уверенно держится за рулем «личного мини-транспорта».