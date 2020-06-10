«Ей не стать ни Бородиной, ни Орловой»: Рустам Солнцев высказался о новой ведущей «Дома-2» Саше Спилберг

В популярном телепроекте «Дом-2» на канале ТНТ в начале лета произошли изменения. В полку ведущих проекта прибыло – теперь встречи на «лобном» в реалити-шоу ведет известный блогер Рунета Саша Спилберг. Девушка успешно прошла кастинг и теперь стала коллегой Ксении Бородиной и Ольги Орловой.

Однако не всем поклонникам реалити понравилась такая идея создателей шоу. Так, в своих stories в микроблоге Instagram Ксения Бородина показала, что ей пишут ее фанаты. «Ксения, уберите, пожалуйста, эту девочку молодую с роли ведущей», — попросила одна из зрительниц проекта. По ее словам, Спилберг даже совета никакого дать не может парам. На что Бородина ответила, что решения по новым ведущим не принимает.

Портал Teleprogramma.pro попросил звезду «Дома-2» Рустама Солнцева прокомментировать происходящее. Эпатажный участник проекта не раз возвращался на телестройку, а также продолжает следить за развитием событий на шоу.

Солнцев уверен, что режиссеры телепроекта промахнулись – Спилберг и ее аудитория не имеют никаких пересечений с «Домом-2», а потому никакой перезагрузки на шоу не произойдет.

«На «Доме-2» был единственный революционер, который все поменял в свое время – это я. Поэтому у меня есть моральное право заявлять, что «Дом-2» занимается фигней в виде приглашения вообще неформатных для передачи лиц, думая о том, что Саша Спилберг приведет свою аудиторию детей. Но она ее не приведет по определению. Потому что смотреть порно под названием «Дом-2» им родители не разрешат. По формату не угадали», — уверен блогер.

Что касается Бородиной, которая обнародовала переписку с подписчиками и сообщила, что ее «директ завален» жалобами на новенькую ведущую, то Солнцев усмотрел женское малодушие в этом поступке.