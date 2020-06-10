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«Ей не стать ни Бородиной, ни Орловой»: Рустам Солнцев высказался о новой ведущей «Дома-2» Саше Спилберг

Блогер с многомиллионной аудиторией на «лобном» месте телепроекта разбирает отношения участников с начала лета.

«Ей не стать ни Бородиной, ни Орловой»: Рустам Солнцев высказался о новой ведущей «Дома-2» Саше Спилберг
РУСТАМ СОЛНЦЕВ. ФОТО: ЖДАНОВ АНАТОЛИЙ / АРХИВ "КП"

В популярном телепроекте «Дом-2» на канале ТНТ в начале лета произошли изменения. В полку ведущих проекта прибыло – теперь встречи на «лобном» в реалити-шоу ведет известный блогер Рунета Саша Спилберг. Девушка успешно прошла кастинг и теперь стала коллегой Ксении Бородиной и Ольги Орловой.

Однако не всем поклонникам реалити понравилась такая идея создателей шоу. Так, в своих stories в микроблоге Instagram Ксения Бородина показала, что ей пишут ее фанаты. «Ксения, уберите, пожалуйста, эту девочку молодую с роли ведущей», — попросила одна из зрительниц проекта. По ее словам, Спилберг даже совета никакого дать не может парам. На что Бородина ответила, что решения по новым ведущим не принимает.

Фото: instagram.com/borodylia/
Фото: instagram.com/borodylia/

Портал Teleprogramma.pro попросил звезду «Дома-2» Рустама Солнцева прокомментировать происходящее. Эпатажный участник проекта не раз возвращался на телестройку, а также продолжает следить за развитием событий на шоу.

Солнцев уверен, что режиссеры телепроекта промахнулись – Спилберг и ее аудитория не имеют никаких пересечений с «Домом-2», а потому никакой перезагрузки на шоу не произойдет.

«На «Доме-2» был единственный революционер, который все поменял в свое время – это я. Поэтому у меня есть моральное право заявлять, что «Дом-2» занимается фигней в виде приглашения вообще неформатных для передачи лиц, думая о том, что Саша Спилберг приведет свою аудиторию детей. Но она ее не приведет по определению. Потому что смотреть порно под названием «Дом-2» им родители не разрешат. По формату не угадали», — уверен блогер.

Что касается Бородиной, которая обнародовала переписку с подписчиками и сообщила, что ее «директ завален» жалобами на новенькую ведущую, то Солнцев усмотрел женское малодушие в этом поступке.

«Это stories — проявление малодушия по-бабьи. Но я ее очень хорошо понимаю. Саша Спилберг – это очень мимо. И это, видимо, понимает и Ксюша, что это вообще мимо, что это бред сумасшедшего – тащить туда эту девочку. Она приличная, она хорошая, но это не то, что нужно на «Доме-2». Ей не стать ни Бородиной, ни Орловой. Она вообще не понимает, куда она пришла», — заявил Солнцев.

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«Дом-2»Ксения БородинаРустам СолнцевСаша Спилберг
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