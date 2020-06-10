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Звездный гость

«Такой взгляд»: Кудрявцева запечатлела, как дочка в лосинах и футболке смотрит любимый мультик

В солнечный день муж телеведущей вывел наследницу на террасу.

«Такой взгляд»: Кудрявцева запечатлела, как дочка в лосинах и футболке смотрит любимый мультик
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева на днях отметила годовщину отношений с хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива вместе. У них подрастает годовая дочка Мария. Телеведущая не скрывает, что очень хотела ребенка. Несмотря на страх, она рискнула родить в зрелом возрасте и не жалеет об этом. Блондинка отмечает, что быть мамой осознанно — это новые ощущения. Напомним, что своего первенца, сына Жана, она родила в 18 лет.

Два месяца карантина Кудрявцева неустанно работала, но у нее появились больше свободного времени, которое она посвящала семье. Девушка даже не сильно расстроилась, обнаружив, что поправилась на несколько килограммов. Даже после завершения самоизоляции она не спешит покидать свой дом. Однако в солнечный день Лера с радость нежится на скамейке на террасе с мужем. А накануне мамино место заняла Мария. Она с папой смотрела свой любимый советский мультик «Гуси-лебеди».

Дочь Леры Кудрявцевой. Фото: .instagram.com/leratv/

Маленькая блондинка предстала в розовой футболке и серых лосинах. На ее ногах были маленькие сандалии. Папа гладил ее волосы, пока кроха внимательно следила за героями мультика.

Многие поклонники давно восхищаются красотой девочки. Многие отмечали, что у нее бездонные глаза и длинные ресницы. «Такой взгляд проникновенный», — заявили теперь подписчики. Ранее Кудрявцева признавалась, что пока показывает дочке только отечественные мультфильмы. Она считает, что они самые лучшие.

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