Оседлала жеребца: Волочкова показала шпагат верхом на коне

С 9 июня власти Москвы объявили поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И первым делом отменили самоизоляцию и маски, а также открыли салоны красоты и бьюти-студии. И многие артисты устремились из своих «мест заключения» на свободу – кто на встречи с друзьями, кто на стрижку и маникюр, кто на съемки.

А известная балерина Анастасия Волочкова первым делом отправилась кататься по Москве на своем белом роскошном авто. А затем отправилась в конный клуб. Звезда решила взять уроки верховой езды. Она поделилась видео из конюшни в stories своего Instagram, а также позировала верхом на лошади.

Как настоящая повелительница шпагатов, Волочкова решила и тут продемонстрировать свое мастерство. Балерина запечатлелась на фото в поперечном шпагате во время занятия верховой езды. «Шпагаттини… На коне» — подписала снимок артистка.

Так как комментарии для подписчиков звезда давно ограничила, неизвестно, как оценивают свежую идею любимицы ее фанаты.