«Согласился на роль Чикатило»: Нагиев рассказал, что принял предложение сыграть маньяка

Знаменитый актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о своих творческих планах после выхода из самоизоляции. Помимо того, что, возможно, будет второй сезон сериала «Нагиев на карантине», осенью начнутся съемки картины о советском маньяке Андрее Чикатило. И именно звезда «Физрука» исполнит в ней главную роль.

Нагиев признался, что сильно долго взвешивал все за и против перед тем, как ответить согласием на предложение сыграть изувера.

«Я измучился, ночь не спал, потому что я отказался, когда мне предложили. Но наутро позвонил: «Я подумал. Да. Я Чикатило». Они сказали: «Мы сидели у телефона и ждали вашего звонка в надежде», — вспоминает Нагиев.

В настоящий момент идут предварительные работы по запуску съемочного процесса и прощупывание грима для персонажа. Работать над перевоплощением Нагиева в Чикатило будет знаменитый гример Елена Ваховская, которая создала облик диспетчера в «Непрощенном», а также творила в «Вие».

Нагиев готов к тому, что его в работе над характером Чикатило ждут большие трудности.