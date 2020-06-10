Двухлетняя дочь Юлии Савичевой выучила весь алфавит наизусть

Аня, как отметила ее звездная мама, растет очень творческим и развитым ребенком.

Певица Юлия Савичева сообщила, что ее двухлетняя дочь Аня, которая была рождена от музыканта Александра Аршинова, выучила в свои два года весь алфавит наизусть.

«Она очень творческая и гиперэмоциональная девочка. Кстати, в ее неполные три года она уже выучила алфавит наизусть. Теперь мы учим ее читать по слогам. Думаю, она скоро начнет изучать книги самостоятельно». Юлия Савичева

Как отметила исполнительница, у дочери, которой три года исполнится в июле, много талантов. К примеру, когда она слышит песню, то сразу начинает ее напевать. Девочка быстро запоминает слова и мелодию. Как считает Юлия Савичева, дочь пошла в нее. Сама звезда в детстве также очень быстро запоминала тексты песен.

По словам певицы, дочь Аня также обожает танцевать. Она растет очень активным ребенком. Кроме того, девочка любит ездить, как и многие дети, на велосипеде. Мать, кстати, не отстает от дочери. Не так давно она купила самокат и теперь они катаются вместе, сообщает «МК».