«Для меня это драма»: телеведущая Арина Шарапова посочувствовала Ефремову

Еще долго общественность будет обсуждать автокатастрофу, случившуюся в центре Москвы 8 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, севший за руль пьяным, влетел во встречный автофургон. Мужчина, находившийся в нем, погиб в реанимации.

Многие коллеги, звезды и просто неравнодушные люди сейчас высказываются о произошедшем. И хотя нет оправдания поступку Ефремова, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения, находятся люди, которым жаль артиста. Например, телеведущая Арина Шарапова поделилась своими эмоциями по поводу произошедшего на радио «Комсомольская правда». В разговоре с Еленой Ханга он рассказала:

«Вместе с Ефремовым я училась в одной школе, он приходил довольно часто на наш этаж. И я его видела, знала, что мы вместе учились. Для меня это, конечно, драма».

Шарапова считает, что произошедшее – история про большой обман. Причем, обманулось все общество, считая, что алкоголизм Ефремова безобиден.