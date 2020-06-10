«Они до сих пор переписываются»: Щеголев рассказал об американском муже Теоны Дольниковой

Актер Максим Щеголев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей нынешней супруге актрисе и певице Теоне Дольниковой. В 2017 году на свет появился их совместный сын Лука.

«Первый раз мы встретились с Теоной у театра. Она была в толпе поклонников и обожателей. Я тогда даже с ней поговорить нормально не сумел. В 2016 году мы оказались вместе у моего однокурсника. Мы увидели друг друга и влюбились. Я переслушал позже все ее песни. Через месяц она мне позвонила. Спросила, что я делаю. Привезла мне кофе, голубики, орехов каких-то. Она полтора часа ждала меня у входа в театр». Максим Щеголев

Чуть позже Щеголев выяснил, что Дольникова на момент их знакомства была замужем за американцем.

«Она рассказала мне о муже. Его зовут Джош. Я знаю, как он выглядит. Она училась в Америке в 2009 году и влюбилась. Они до сих пор с ним переписываются. Теона дружит с его родными. У них был просто брак на бумаге. Естественно, что никаких чувств сейчас уже нет», — заметил он.

Актер отметил, что у Теоны пока не складываются отношения с его мамой, но он верит, что женщины рано или поздно подружатся.