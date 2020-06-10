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«Девочки, место дорогое»: Климова вспомнила, как ее не пустили в караоке

Вместе с подругой актриса хотела провести вечер пятницы в престижном баре.

«Девочки, место дорогое»: Климова вспомнила, как ее не пустили в караоке
ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Накануне звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова и ее подруга, актриса Екатерина Вуличенко, провели в Instagram «прямой эфир». Онлайн-встреча была посвящена дню рождения Вуличенко, и знаменитости, которые дружат со студенческой скамьи, долго и непринужденно болтали, вспоминая самые разные эпизоды из своей жизни.

Одно из запоминающихся событий, которое до сих пор вызывает улыбку у красавиц подруг, связано с попыткой посетить развлекательное заведение. Девушки рассказали, что им отказали на входе в клуб, куда знаменитости пришли отвлечься от работы.

«Мы собрались в караоке после съемок. В пятницу. Любили караоке, Катя хорошо поет, а я танцую под ее песни» — начала рассказывать Вуличенко.  «Пуховики были на нас, угги. На нас посмотрел внимательно охранник, с ног до головы внимательно оглядел и грустным взглядом сказал: «Девочки, место дорогое, и пятница. Не надо вам сюда. Идите туда, где недорого».

Климова подхватила: «Мы достаточно состоятельные уже были, взрослые женщины, не знаю, почему он решил, что мы неплатежеспособные студентки? Очень долго смеялись после этого».

Подруга Климовой предположила, что охранник решил, что они слишком молоды. Кстати, Вуличенко является крестной мамой младшей дочери Климовой от Геллы Месхи, четырехлетней Изабеллы.

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