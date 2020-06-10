«Молодая»: 38-летняя Брежнева поделилась редким фото тещи Константина Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» никогда не скрывала, что она росла в небогатой семье.

Возлюбленная музыкального продюсера никогда не скрывала, что она росла в небогатой семье. У 38-летней Веры Брежневой есть три сестры: старшая Галина и двойняшки — Анастасия и Виктория. Несмотря на какие-то финансовые трудности в юности, поп-исполнительница всегда чувствовала любовь и поддержку близких. Сама артистка довольно рано стала мамой. Старшую дочь Софию она родила в 19 лет. По словам Веры, она не боится стать молодой бабушкой. Так как сейчас ее наследницу больше интересуют образование, учеба, путешествия, но никак не создание семьи.

В одном из интервью Брежнева дала понять, что Соня в раннем детстве мало видела маму. Вера постоянно находилась на гастролях, занималась собственной певческой карьерой и зарабатывала деньги на обеспечении семьи. Сейчас артиста старается наверстать упущенное. При том, что ее наследница живет в Штатах, украинская исполнительница часто навещает дочку или общается с ней по видеосвязи. Помимо старшей наследницы, в семье певицы есть и десятилетняя Сара. Девочка пока остается под опекой мамы.

Особую связь Брежнева поддерживает и со своей мамой. В Stories экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась редким селфи Тамары Витальевны. Перед объективом фотокамеры теща музыкального продюсера Константина Меладзе предстала в модном худи и трико, отдав предпочтение актуальной нюдовой палитре. На днях мама певицы отметила свой день рождения. По словам Веры, ее родительница выглядит также привлекательно и молодо, как и раньше.

«Молодая!» — лаконично отметила певица.

Напомним, что Вера Брежнева младше своего супруга на девятнадцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала влюбленным создать гармоничные отношения.