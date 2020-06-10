«Еще одна пара разойдется»: муж Бородиной испугался развода с женой

Известная телеведущая Ксения Бородина в отношениях с бизнесменом Курбаном Омаровым состоит уже пять лет. В браке у них родилась дочка Теона, которую родители очень любят и с гордостью публикуют фото и видео с ее участием. Кроме того, регулярно в их доме гостит старший наследник Омарова — сын от первого брака Омар. Вместе с ним накануне бизнесмен отправился в экстремальный трип — на квадроциклах по окрестностям они преодолели не один километр труднопроходимых дорог.

В stories своего Instagram супруг Бородиной показал, с какими приключениями он вместе с сыном преодолевал дорожные препятствия. Непроходимые топи, вязкая грязь и адреналин — трипу Омаровых позавидует любой поклонник квадроциклов. «Если честно, я круг вокруг дома выехал сделать, но потом понеслось», — признался любитель покатушек.

В итоге Омаров показал, в каком виде он вернулся домой. И с опасением заметил, что развод с женой после такого может быть не за горами.

«Я, конечно, еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется», — в шутку подписал муж Бородиной.

В оправдание своему внешнему виду сердобольные поклонники предложили Омарову варианты: «Скажите, что грязь лечебная, все так задумано», «Засохнет и отвалится», «Вы так не шутите», «Вот тебе попадет от Ксюши!», «Домой вряд ли стоит заходить», — написали в комментариях.