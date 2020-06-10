«Платье в кружевах и помада цвета малины»: в Японии не перестают восхищаться Загитовой

На фанатской страничке фигуристки Алины Загитовой в Instagram поклонники разместили архивную фотографию спортсменки, сделанную в прошлом сезоне в Стране восходящего солнца.

Кроме того, здесь же привели характеристику олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана 2018 года, которую сделали журналисты японского журнала Elle Girl. Они в восторженных тонах отзывались о Загитовой, когда она выступала в Японии с короткой программой Me Voy.

По словам японских акул пера, движения спортсменки полны «невероятной гибкости и чрезмерной решимости».

«Платье в кружевах и помада цвета малины раскрывают женственную сторону спортсменки. Глубокий дымчатый взгляд завершает образ». Японские журналисты

Также журналисты отметили, что Загитова следит за тенденциями в мире моды. Они подчеркнули, что она вместо красной помады стала активно использовать другие оттенки. К примеру, мейковый или маковый цвет.