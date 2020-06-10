«Не позволяла себе»: Бузова рассказала, что не садилась за руль нетрезвая

Накануне всю общественность страны потрясла жуткая авария с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Звезда театра и кино в центре Москвы допустил лобовое столкновение, будучи пьяным за рулем. В результате водитель авто, в которое влетел нетрезвый артист, скончался в реанимации. На страшную новость отреагировали многие знаменитости.

Звезда сцены и телеведущая Ольга Бузова тоже высказалась по поводу произошедшего. В своем Instagram знаменитость призналась, что подобного в своей жизни она не допускала.

«Читаю сейчас просто с ужасом новости. Сколько лет я уже за рулем, никогда, никогда в жизни не позволяла себе садиться за руль после алкоголя, даже если это глоток, даже если бокал», — рассказала Ольга.

После чего Бузова обратилась к поклонникам с огромной просьбой думать о последствиях: «Призываю всех, прошу нести ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих людей. Не садитесь, пожалуйста, за руль в нетрезвом состоянии».

Кстати, в крови Ефремова первая экспертиза показала 2.1 промилле алкоголя, а последующие анализы выявили наличие в его организме наркотиков.