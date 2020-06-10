«Какая красивая дочь! Папулина»: Безруков обнародовал редкое фото подросшей наследницы

Машеньке три годика, и она становится очень хорошенькой юной дамой.

Сергей Безруков нечасто балует своих поклонников портретными фото наследников, поэтому появление нового снимка в Сети с подросшей дочкой Машенькой произвело на его фолловеров сильное впечатление. Девочка заметно подросла и похорошела, многие заметили, что она стала больше похожа на своего знаменитого отца.

«Папина девочка. Настоящая красавица!», «Какая у вас красивая дочь! Папулина», «Папина девочка, счастья вам!», «Большая любовь идет от фото и большая радость», «Какие лучистые улыбки!!! Папочка так и светиться!! Очень все замечательно!!» — прокомментировали обнародованный в личном блоге артистка кадр подписчики.

Кстати, младший наследник Сергея Безрукова и актрисы Анны Матисон — полуторагодовалый Степа — очень похож на свою сестренку. Артист при этом уверен, что малыш — вылитый он в детстве.

Заметим, что в прошлом союзе с Ириной Безруковой у любимца публики детей не было, хотя прожили они вместе целый 15 лет (с 2000-го года по 2015-й).