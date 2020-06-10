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«Нереальная Ева»: падчерица Стаса Михайлова поразила фанатов своей красотой

Ева Канчельскис с каждым годом становится все красивее.

«Нереальная Ева»: падчерица Стаса Михайлова поразила фанатов своей красотой
Падчерица Стаса Михайлова поразила красотой/http://globallookpress.com/

Падчерица музыканта Стаса Михайлова Ева Канчельскис в Instagram опубликовала свежий кадр. На фотографии девушка стоит около водоема в красивой кофте.

Поклонники в комментариях пришли в полный восторг. «Вы нереальная Ева. Не могу вами налюбоваться», «Самая настоящая русская красавица», «Евы — вы великолепны. Счастья вам».

Отметим, что Ева Канчельскис появилась на свет в 1999 году. Ее отец — известный футболист, который в свое время играл за английский «Манчестер Юнайтед», Андрей Канчельскис. Мать девушки — Инна Михайлова. Это бывшая супруга футболиста, которая сейчас живет с популярным певцом.

Интересно, что у Евы Канчельскис сложились очень теплые отношения с отчимом. Она живет вместе с мамой и Стасом Михайловым в одном доме. Кстати, у нее есть родной брат Андрей, который на шесть лет старше. Кроме того, известно, что девушка очень дружна со своими младшими сестренками — дочками Инны и Стаса Михайловых — Иванной и Марией.

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