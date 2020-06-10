Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым

Телеведущая до сих пор не может отойти от пережитого шока.

Лера Кудрявцева крайне возмущена поступком Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил насмерть человека. Ведущая не скрывает, что пережила настоящий шок, узнав об этом инциденте. Она даже задумалась о том, чтобы запретить употребление спиртных напитков на государственном уровне.

«Весь день как будто стукнули по голове. Думаю об этом погибшем мужчине и его семье, думаю о Ефремове, который сломал себе дальнейшую жизнь. Всему зло – Алкоголь, запретила бы на законодательном уровне эту алкашку. Сколько жизней искалечил Алкоголь и сколько еще искалечит», — сказала ведущая «Секрета на миллион».

Ранее о ЧП высказалась другая отечественная звезда. Яна Поплавская считает, что в смерти мужчины и искалеченных судьбах (обеих семей) виноват не только заслуженный артист, но и его близкие. По словам артистки, они знали, что актер – человек зависимый. И не только не препятствовали ему, но и, якобы, наливали ему спиртные напитки сами и садились с ним за один стол.