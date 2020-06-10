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Звездный гость

«Не упоминай больше имя моего отца»: дочь Любови Успенской нелестно отозвалась о матери

Татьяна отметила, что американские апартаменты куплены на деньги папы.

«Не упоминай больше имя моего отца»: дочь Любови Успенской нелестно отозвалась о матери
Дочь Успенской снова оскорбила мать/http://globallookpress.com/

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской в Instagram в очередной раз «пропесочила» свою звездную родительницу. Как известно, девушка сейчас живет в США со своим отцом. Она покинула Россию несколько месяцев назад после жуткого скандала. Плаксина обвинила мать в истязаниях и побоях. Впоследствии она не раз нелестно отзывалась о родительнице.

Любопытно, что не так давно в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ, Любовь Успенская неожиданно заявила, что несмотря на скандал, дочь по-прежнему ее главный жизненный мотиватор. При этом она нелестно отозвалась о своем супруге, бизнесмене Александре Плаксине, который, как она говорила, претендует на ее имущество. Речь шла об американской квартире, где сейчас живет бизнесмен и его дочь.

Судя по всему, Татьяна Плаксина внимательно смотрела ту программу. Она снова нелестно отозвалась о матери.

«Напоминаю, что апартаменты куплены семьей Плаксина. Это наша квартира. Мы тут Успенских не ждали! Моя тетя Регина — вечная память! А ты, пожалуйста, больше не упоминай имя моего отца!»

Татьяна Плаксина

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