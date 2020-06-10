«Не упоминай больше имя моего отца»: дочь Любови Успенской нелестно отозвалась о матери

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской в Instagram в очередной раз «пропесочила» свою звездную родительницу. Как известно, девушка сейчас живет в США со своим отцом. Она покинула Россию несколько месяцев назад после жуткого скандала. Плаксина обвинила мать в истязаниях и побоях. Впоследствии она не раз нелестно отзывалась о родительнице.

Любопытно, что не так давно в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ, Любовь Успенская неожиданно заявила, что несмотря на скандал, дочь по-прежнему ее главный жизненный мотиватор. При этом она нелестно отозвалась о своем супруге, бизнесмене Александре Плаксине, который, как она говорила, претендует на ее имущество. Речь шла об американской квартире, где сейчас живет бизнесмен и его дочь.

Судя по всему, Татьяна Плаксина внимательно смотрела ту программу. Она снова нелестно отозвалась о матери.