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«Впереди еще год в школе»: жена Крутого поздравила дочь с успешным окончанием 11-го класса в США

Александра учится в Америке, поэтому поступать в вуз будет только через год.

«Впереди еще год в школе»: жена Крутого поздравила дочь с успешным окончанием 11-го класса в США
Дочь Крутого окончила 11-й класс в Америке/http://globallookpress.com/

Жена известного российского композитора Игоря Крутого Ольга в Instagram поздравила свою младшую дочь Сашу с успешным окончанием 11 класса. Как известно, девушка учится в одной из элитных школ.

«Впереди еще один год в школе, который поможет тебе определиться с тем, чем ты хочешь заниматься в будущем, выбрать любимое дело. Желаю, чтобы это время прошло с интересом и пользой. Мы тебя очень любим!»

Ольга Крутая

Любопытно, что в комментариях некоторые пользователи не поняли, почему девушка уже не в этом году будет поступать в вуз. Ведь она успешно окончила 11 классов. Отметим, что в Америке школьники учатся 12 лет, а семья Игоря Крутого уже много лет живет в Нью-Джерси.

Добавим, что от второй жены у Игоря Крутого также есть дочка Виктория. Несколько лет назад девушка вышла замуж. А вот от первой супруги Елены у Крутого сын Николай.

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