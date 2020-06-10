«Моложе Хромченко»: Бабкина в удлиненной рубашке поделилась счастливым фото с подросшим внуком

Окончательно поправившаяся после пневмонии 70-летняя Надежда Бабкина поделилась счастливым фото с подросшим внуком. Напомним, в апреле руководитель ансамбля «Русская песня» оказалась в больнице в критическом состоянии. За жизнь казачки медики боролись целый месяц и победили. Практически сразу после выписки Бабкина вернулась к работе, вновь начала раздавать интервью и не забыла заглянуть к любимому коллективу. Первые снимки после болезни немало шокировали публику, ведь тогда артистка осунулась, выглядела бледной и очень худой.

Сейчас, судя по всему, от тех страшных событий не осталось и следа. На днях Бабкина поделилась домашними снимками, на которых появилась в компании старшего внука — 10-летнего Георгия. Подросший мальчик много времени проводит с любимой бабушкой в деревне — наверстывает упущенное, но и не забывает развиваться: юноша уже неплохо зарабатывает, играя в школьных спектаклях.

Ради снимков Бабкина выбрала удлиненную ярко-красную рубашку и лаконичные черные брюки. Чтобы образ был цельным, на руку Надежда надела массивные металлические браслеты с оранжевыми камнями.

Слушатели Надежды не могли не сделать акцент на том, как хорошо стала выглядеть Бабкина. «Моложе Хромченко», «Теперь узнаем Надюшу! Румяная, свежая, с улыбкой», «Диво дивное, очень красивая и счастливая», «Землячке здоровья, счастья, долго радоваться жизни», — пожелали они всего хорошего.