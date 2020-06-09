«Превосходное трио»: шестилетняя Лиза Галкина в брендовом платье спела с отцом и братом

Шестилетняя Лиза Галкина в брендовом платье спела с отцом и братом. Вот уже какой месяц подряд вся звездная семья Галкина и Примадонны продолжает соблюдать самоизоляцию. Лишь единожды пародист выбрался в салон красоты. В отличие от многих других знаменитостей, которые устали от пребывания в четырех стенах, Галкин наоборот наслаждается постоянным общением с близкими.

Так, в фанатском аккаунте, посвященном Пугачевой и Галкину, появилось видео, на котором маленькая Лиза, облаченная в брендовое платье с имитацией леопардового принта, поет вместе с папой и братом. Все происходит во время очередного творческого запала – девочка складывает оригами, а Гарри рисует под боком. В какой-то момент Галкин предлагает детям коллективно пропеть всем вместе припев из маминого трека. Малыши с радостью соглашаются.

В комментариях фолловеры подметили – Лиза – настоящая модница. «Чудесная семья», «Лиза все краше», «Боюсь представить, какой у Лизы гардероб принцессы имеется», «Хочу такое же дочери купить», «Волшебная домашняя обстановка», «Превосходное трио»- высказались они.