«Совершенство»: дочка Заворотнюк в белом платье с рукавами-клеш запечатлелась у дома мамы

Анастасия Заворотнюк вот уже девятый месяц находится в больнице. Лишь недавно официально подтвердился ее диагноз — рак мозга. Близкие актрисы почти не выходят на связь с журналистами. До карантина в палате звезды сериала «Моя прекрасная няня» каждый день была ее мама, а также муж Петр Чернышев. Но последние два месяца родные артистки соблюдали самоизоляцию и не могли покидать свой дом в Крекшино.

Гостит в особняке у мамы и ее старшая дочка Анна от бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Она долгое время жила и училась в Нью-Йорке, но в прошлом году вернулась на родину. Именно старшая наследница актрисы теперь чаще других членов семьи выходит на связь. Также она публикует фото в соцсети, рассказывая о своей жизни. Девушка не скрывает, что молится за здоровье матери. А 9 июня, когда в Москве завершилась самоизоляция и был снят карантин. По такому случаю она устроила фотосессию у дома мамы с букетом сирени.

20-летняя Анна позировала в белом платье с глубоким декольте и рукавами-клеш. Волосы она собрала в пучок, а также сделала нюдовый макияж. Романтический стиль оказался к лицу юной особе.

«У меня кажется сиреневая зависимость. Очень люблю сирень и обожаю этот запах», — призналась дочка Заворотнюк.

Поклонники не перестают поражаться ее сходству с мамой. Многие одарили девушку комплиментами. «Сама нежность… Совершенство вы», «Очень красивая девушка», «Боже! Как красиво и нежно!», «Как всегда, прекрасна», «Нереально красивая», — прокомментировали пост подписчики.