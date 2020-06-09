«Сладкая пуговка»: Эмин нарядил младшую дочь в летящее платье с объемными рукавами

Эмин нарядил младшую дочь в летящее платье с объемными рукавами. После объявления о расставании с Аленой Гавриловой азербайджанский исполнитель все чаще делится в личном микроблоге фотографиями и видео с дочерью Афиной. Правда, некоторое время у Агаларова не было возможности обнять малышку из-за коронавируса – около двух недель исполнитель вынужден был находиться в самоизоляции.

Во вторник, 9 мая, Эмин вновь разместил домашние фото, на которых Афина играется с недавно подаренным папой ноутбуком, а затем шутливо целует собственное отражение в зеркале. Одета малышка под стать погоде – по-летнему: в летящее розовое платьице с объемными рукавами-крылышками.

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Стоит подметить, что Афина с одинаковым удовольствием носит как платья, так и джинсы. Почти всегда новый образ малышки умиляет многочисленных фолловеров Агаларова. «Сладкая пуговка», «Больше Афины богу фотографий», «Миниатюрная звезда», «Юная модница, а в будущем еще и артистка наверняка», — уверены они.