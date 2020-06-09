«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Сладкая пуговка»: Эмин нарядил младшую дочь в летящее платье с объемными рукавами

Аудитория обожает наблюдать за общением азербайджанского исполнителя с маленькой наследницей.

«Сладкая пуговка»: Эмин нарядил младшую дочь в летящее платье с объемными рукавами
Эмин с дочерью/Фото: https://www.instagram.com/p/CAiAvD9qm6v/

Эмин нарядил младшую дочь в летящее платье с объемными рукавами. После объявления о расставании с Аленой Гавриловой азербайджанский исполнитель все чаще делится в личном микроблоге фотографиями и видео с дочерью Афиной. Правда, некоторое время у Агаларова не было возможности обнять малышку из-за коронавируса – около двух недель исполнитель вынужден был находиться в самоизоляции.

Во вторник, 9 мая, Эмин вновь разместил домашние фото, на которых Афина играется с недавно подаренным папой ноутбуком, а затем шутливо целует собственное отражение в зеркале. Одета малышка под стать погоде – по-летнему: в летящее розовое платьице с объемными рукавами-крылышками.

дочь Эмина
дочь Эмина/Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Стоит подметить, что Афина с одинаковым удовольствием носит как платья, так и джинсы. Почти всегда новый образ малышки умиляет многочисленных фолловеров Агаларова. «Сладкая пуговка», «Больше Афины богу фотографий», «Миниатюрная звезда», «Юная модница, а в будущем еще и артистка наверняка», — уверены они.

Тэги

дети звездНовости googleЭминЭмин АгаларовЭмин Агаларов последние новостиЭмин новости
Loading...