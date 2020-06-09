«В Москве хорошо»: Волочкова в платье в пол с эффектным декольте прокатилась на «Майбахе»

Анастасия Волочкова два месяца провела в своем особняке. Она утверждала, что ей легко далась самоизоляция, так как она любит проводить время у себя дома. Балерина не переставала тренироваться. Печалило артистку лишь то, что ее единственная дочка Ариадна предпочла жить у отца с мачехой. Также недавно разразился скандал, когда бизнесмен из Твери заявил, что у него был роман с танцовщицей. Мужчина утверждал, что она должна ему 30 миллионов рублей, а кроме того скрывает их общего ребенка. Но детектор лжи показал, что бизнесмен врет.

В первый день после карантина Волочкова не усидела дома. Сначала она отправилась на конную прогулку. В соцсети блондинка поделилась снимком, на котором оседлала жеребца. Она провела время за городом.

А уже спустя несколько часов Анастасия гуляла по Москве. Она предстала в платье в пол с эффектным декольте. Легкий наряд подчеркнул постройневшую фигуру балерины. Она покрасовалась на камеру в наряде и рассказала, что раздала несколько автографов пока гуляла. «Наконец-то смогла прокатиться на моем белом лебеде. В Москве хорошо», — высказалась Волочкова. «Выезд в город на любимом белом „Майбахе“», — похвасталась она.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Уже давно они заметили, что артистка похорошела за время карантина. В последнее время Анастасия придерживается правильного питания. Также зимой она постоянно закалялась, чем не раз хвасталась перед поклонниками. Теперь ей не терпится вернуться к работе и возобновить выступления.