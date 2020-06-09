«С Деревянко сговорились?»: звезда «Бумера» Мерзликин улетел на Алтай

Пока многие знаменитости еще в раздумьях, куда бы отправиться в этом году на отдых, Андрей Мерзликин и Павел Деревянко уже решили этот вопрос. Более того, в настоящее время они пребывают за тысячи километров от Москвы. Оба актера замечены на просторах Алтая.

Накануне в своем Instagram Андрей Мерзликин опубликовал фотографию из леса Горного Алтая. Вместе с супругой звезда «Бумера» полетел на несколько дней в уникальный край в командировку – об этом сообщила жена звезды в своем микроблоге:

«Мы приехали на 4 дня по работе. Но теперь у нас в планах приехать сюда с детьми в ближайшее время! Послабления по режиму уже есть, а с 22 июня должны начать работу гостиницы, курорты, рестораны и вся остальная инфраструктура!» — рассказала подписчикам Анна Мерзликина.

Супруги уже посетили Чемальский район Республики Алтай, а 9 июня побывали на родине знаменитого писателя, режиссера и актера Василия Шукшина в селе Сростки – поднялись на гору Пикет к памятнику знаменитости, а также прогулялись по улицам поселения.

В это же время другой знаменитый актер Павел Деревянко отдыхает на Алтае с семьей – возлюбленной Дарьей Мясищевой и двумя дочками. У звезды сериала «Обратная сторона Луны» есть дом в Чемальском районе, и артист регулярно прилетает на отдых в это место.

Подписчики не смогли не заметить, что артисты почти одновременно отметились в одинаковых локациях. Они под публикациями звезд пишут, не вместе ли звезды прилетели.

«Вы там с Пабло Деревянко по лесу бегаете?», «Фильм снимаете??? Деревянко тоже там», «Вместе с Деревянко сговорились?» — пишут Мерзликиным поклонники.