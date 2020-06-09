«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Фигура на зависть: Самойлова впервые после четвертых родов запечатлелась в бикини

Супруга Джигана выбрала для фото стильный салатовый купальник.

Фигура на зависть: Самойлова впервые после четвертых родов запечатлелась в бикини
Джиган и Оксана Самойлова. фото: instagram.com/samoylovaoxana

Этой зимой в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой произошло радостное и долгожданное событие. Они стали родителями в четвертый раз – на свет появился сынок Давид. У супругов подрастают три дочери, старшей из которых, Ариеле, 9 лет. Девочки растут настоящими красавицами на радость маме и папе.

А глядя на саму маму, инстадиву Оксану Самойлову, трудно поверить, что за ее плечами четверо родов. Эффектная брюнетка обладает фигурой, позавидовать которой может любая юная модель. В своих новых stories жена музыканта впервые после четвертых родов запечатлелась в бикини и продемонстрировала свою прекрасную форму, на которую не повлияли ни четыре беременности, ни самоизоляция.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Кстати, приближается дата первого заседания по бракоразводному процессу Джигана и Самойловой. Слушание назначено на 15 июня. Напомним, что супруга рэпера подала на развод после того, как музыкант неприятно удивил ее своими выходками – он ушел в настоящий загул, да так крепко, что угодил сначала в американский рехаб, а затем и в московскую клинику на реабилитацию.

Тэги

Звезды в купальникахНовости googleОксана СамойловаОксана Самойлова и ДжиганОксана Самойлова последние новостиоткровенное фотоФото в купальнике