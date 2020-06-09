«На шаг ближе к новоселью»: Собчак отметилась на участке, где строят ее особняк

Ксения Собчак после расставания с Максимом Виторганом сразу перестала скрывать роман с новым избранником. Телеведущая полюбила режиссера Константина Богомолова, откладывать свадьбу в долгий ящик они не стали. Осенью 2019 года влюбленные не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчались в храме. Но потом выяснилось, что живут они не вместе. Константин продолжил жить в своей квартире, а его жена у себя дома с сыном Платоном и нянями. Оказалось, что блондинка решила свить семейное гнездышко в новом месте.

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Ранее сообщалось, что супруги заедут в новый дом уже этим летом. Но из-за пандемии коронавируса стройка была приостановлена. А вот 9 июня Собчак поделилась радостной новостью, что ее особняк скоро будет готов. Рабочие приступили к проведению отопления и теплых полов. К слову, по некоторым данным, шикарный коттедж обошелся ей примерно в 40 миллионов рублей. Ксения появилась на участке в джинсовой куртке, толстовке и брюках.

«Ура-а! Моя стройка тоже возобновилась!!! С таким серьезным лицом я могу рассуждать только о действительно важных для меня вещах, например, о строительстве собственного дома. Мы уже подошли к инженерной части, и так как дом строит финская компания, то и трубы и комплектующие для теплых водяных полов и канализации я выбрала финские, лучшие в своем сегменте», — поделилась звезда. «Теперь я еще на шаг ближе к новоселью», — добавила она.

Поклонники порадовались за Собчак. Многие пожелали, чтобы она в скором времени перебралась жить в свой новый дом вместе с возлюбленным. К слову, во время карантина телеведущая не расставалась с Богомоловым. А вот ее сын Платон иногда гостил у Виторгана.