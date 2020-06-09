Юлия Михалкова объяснила, почему на сцене у нее грудь больше, чем в реальной жизни

Как отметила бывшая звезда шоу «Уральские пельмени», у нее на самом деле «честный второй размер».

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая стала новой ведущей шоу талантов «Детский КВН» на канале СТС, прокомментировала самые частые слухи о себе. К примеру, в последние годы было много разговоров о ее груди. Многие фанаты считали, что у нее четвертый размер.

«Друзья, у меня честный второй размер: прекрасная натуральная, первозданная, без внешнего вмешательства грудь. И когда вам кажется, что она никак не меньше четвертого размера, в 95 % случаев это пуш-ап, который тоже приходится использовать на сцене». Юлия Михалкова

Также артистка отметила, что грудь все же не самое главное, о чем говорят ее поклонники. Много разговоров вокруг ее губ. Как сказала звезда, никогда она не пользовалась услугами пластических хирургов. Кроме того, Михалкова не использовала в своей жизни ботокс.

Как сказала звезда, есть специальные помады, которые позволяют сделать губы более объемными, чем они есть на самом деле. Кроме того, во время работы с «Уральскими пельменями» она использовала специальные накладки. Это требовалось в том числе и для того, чтобы усилить эффект во время нахождения на сцене, сообщает портал peopletalk.ru.