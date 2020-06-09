«Ужасная трагедия»: Савичева осудила Ефремова и выразила соболезнования родным погибшего в ДТП

Михаил Ефремов за минувшие два года получил около 30 штрафов за нарушения правил ДТП. Однако накануне он стал участником смертельного ДТП. Его автомобиль вылетел на встречную полосу напротив здания МИД и врезался в белый фургон. Сам актер не пострадал, а водитель второго транспортного средства скончался в 5 утра следующего дня в больнице имени Склифосовского. Сергей Захаров работал доставщиком продуктов из интернет-магазина. Он умер, получив травмы, не совместимые с жизнью. У него осталась жена и двое совершеннолетних детей.

А вот Ефремов был в нетрезвом состоянии в момент аварии. Медицинская экспертиза показала, что у него в крови было 2, 1 промилле алкоголя. 9 июня утром актер должен был явиться в УВД для дачи показаний, но не сделал этого. Полиция приехала к нему домой, но мужчина вызвал скорую помощью и сослался на плохое самочувствие. Спустя несколько часов он так и не дал показания. Вдова погибшего Сергея дала показания, что с ней пока представители Ефремова не связывались. Она находится в подавленном состоянии и готовится к похоронам.

Ранее осудила Ефремова Наталья Штурм. Певица была шокирована произошедшим. она надеется, что он получит наказание по всей суровости закона. Также поражена случившемся Юлия Савичева.

«Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Мне этого просто не дано. Человек, еле стоящий на ногах не то что не способен водить, он даже не может нормально говорить! Дорога сама по себе очень непредсказуемое место, где по воле случая может случиться все что угодно. Зачем искушать судьбу? Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека, мужа и отца? Я даже представить этого не могу, при том, что услуги такси более чем доступны! Не понимаю и не принимаю! Это ужасная трагедия, которой могло бы и не случиться!» — написала артистка.

Она выразила свои соболезнования родным Сергея Захарова. Напомним, что 6 раз были суды по административным делам у Ефремова. Теперь же заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Артист готов дать свои показания и оказать любую помощью семье погибшего, об этом сообщил его адвокат.