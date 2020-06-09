«Новый партнер по танцам»: Рудковская в мини-платье устроила баттл с «пухляшом» из клипа Little Big

Знаменитый продюсер, светская львица и инстадива Яна Рудковская в период самоизоляции реализовала свой творческий потенциал и креатив по полной. Супруга Евгения Плющенко освоила жанр вайнов и ежедневно радует подписчиков своего микроблога новыми видеороликами. Подключила звездная блондинка к съемкам и мужа, и сына — получаются семейный ролики на самые разные темы.

Под конец самоизоляции Рудковская решила хайпануть по максимуму и привлекла в новому видео «пухляша» из клипа Little Big — танцора Дмитрия Красилова.

«Новый партнер по танцам? Заинтриговал», — удивляется Рудковская в разговоре с Плющенко, который нашел себе замену в видеороликах супруги.

«Я от Евгения Викторовича Плющенко», — отрапортовал танцор и зажигательно станцевал. Рудковская поспешила присоединиться, и они вместе устроили настоящий дэнс-баттл. Для плясок звезда выбрала стильное мини-платье необычного фасона: в круговых рюшах по всему силуэту.

Подписчики оценили новое видео Рудковской и дали обратную связь:

«А какой пластичный», «Если ваша вечеринка не похожа на это, то даже не думайте меня приглашать», «Какой умница Женя, что позаботился о партнере танцев даже при отсутствии», «Супер, молодцы!» — написали люди.