«А животик уже не модельный»: 51-летняя Бондарчук позировала в откровенном мини-бикини

Светлана Бондарчук два месяца провела в своей квартире на Патриарших прудах. Светская львица старалась соблюдать режим самоизоляции. Она лишь гуляла со своей собакой и делала онлайн-покупки. В свой 51 год бывшая жена Федора Бондарчука может похвастаться стройной фигурой. Она без стеснения оголяется на камеру. По ее словам, модельное прошлое помогло ей раскрепоститься. Дома у блондинки даже висят собственные портреты, где она представлена с обнаженным силуэтом.

На днях Бондарчук стала публиковать фото с моря. Поклонники предполагают, что она со своим возлюбленным Сергеем Харченко отдыхает в Крыму. На новом видео бизнес-леди предстала в откровенном мини-бикини. Она сидела на побережье у кромки воды и демонстрировала свою стройную фигуру. При этом Светлана была без макияжа. «А у меня нет TikTok», — иронично написала она.

Поклонники стали обсуждать внешность светской львицы. Многие отметили, что в столь зрелом возрасте не каждая женщина может похвастаться таким телом. «Чтобы я так выглядела в 50 лет», «Это прекрасно», «Выглядите потрясающе!», «Свет, вы красотка! Без фильтров! Побольше бы естественных знаменитостей», «Какая потрясающая женщина», «А животик уже не модельный», «Русалочка наша», — прокомментировали пост подписчики.

Также по набережной Светлана прогулялась в платье-сорочке с леопардовым принтом. Под руку с возлюбленным они прогулялась и насладились солнечной погодой.