«Самые нежные объятия любви»: Лорак поделилась редким фото с дочерью в честь ее девятилетия

9 июня свой день рождения отмечает дочка певицы Ани Лорак. По этому случаю, украинская исполнительница поделилась редким снимком с именинницей в Instagram. Наследнице артистки исполнилось девять лет. Свою единственную дочь певица называет принцессой. Знаменитость не скрывает, что всегда была привязана к Софии, которая растет не по годам мудрой и умной девочкой. Наследница Ани Лорак с пониманием отнеслась к разводу родителей. Певица смогла объяснить ребенку, почему они будут жить отдельно от отца. К этому известию, как говорит поп-дива, ее дочка отнеслась спокойно и по-взрослому. Лорак уточнила, что ее бывший муж и раньше уделял им минимум своего времени. Появляясь скорее как гость на семейных торжествах. Таким образом, в жизни Софии ничего не изменилось.

«Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!» — отметила певица.

За последнее время София успела заметно подрасти. Лорак не возражает против того, чтобы Мурат Налчаджиоглу навещал дочку. Ко всему прочему, украинская исполнительница старается поддерживать дома авторитет отца. Ани уверена, что ее взаимоотношения с бывшим мужем не должны сказаться на их общей дочери.

Сейчас поп-дива строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Возлюбленный Ани Лорак не только покорил сердце певицы, но и смог подружиться с Софией.