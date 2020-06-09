«Он бухает как сволочь»: Наталья Штурм высказалась о смертельном ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов вечером 8 июня стал участником страшного ДТП. Актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второго автомобиля получил черепно-мозговую травму и скончался спустя несколько часов в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. На кадрах с места аварии также видно, что Михаил Олегович находился в нетрезвом состоянии.

По некоторым данным, на момент аварии в машине с Ефремовым было два пассажира, которые потом скрылись. Накануне Ефремова отпустили по подписке о невыезде. Утром 9 июня он должен был явиться для дачи показаний в отделении УВД, но актер не пришел. Когда полиция нагрянула домой к актеру, то он отказался выходить к ним. Потом сотрудникам правоохранительных органов удалось войти в квартиру, но Михаил Олегович вызвал скорую помощь, сославшись на плохое самочувствие. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за ДТП, повлекшее смерть человека.

О произошедшем высказалась Наталья Штурм. Певица считает, что Ефремов должен понести наказание за произошедшее по все строгости закона.

«Этот спектакль, увы, не переиграть… Должен наконец заработать закон — сел пьяным за руль, ты потенциальный убийца. А если по твоей вине погиб невинный человек, то вариантов нет, это тюремный срок. Михаил Ефремов прекрасный актер, спору нет. Обаятельный, от природы уникальный. Но слабость к чрезмерному употреблению передалась ему через отца, великого Олега Ефремова, вместе с талантом. Гений и злодейство, увы, совместимы. Всех хороших актеров периодически «путают бесы». Хороший актер Башаров избивает жен; Валерий Николаев месяц провел в спецприемнике за хроническое вождение в пьяном состоянии, гоняя по тратуарам и дерясь с гаишниками; гениальный Константин Меладзе сбил женщину насмерть на зебре, и через полгода дело закрыли. Писатель Эдуард Радзинский расплатился за смерть 24-летней девушки 2 млн рублей», — написала звезда.

Штурм отметила, что подобные случаи могут случится с каждым человеком. При этом она не намерена оправдывать актера. «В случае с Мишей Ефремовым даже дети в саду знают, что он бухает как сволочь. И значит, он и вождение — вещи несовместимые. Во имя спасения от него пешеходов и водителей, во имя спасения его самого жена Софья и верные друзья обязаны были нанять ему водителя и начистить рыло, чтобы никогда не повадно было лезть пьяному за руль», — высказалась Наталья.

Также она добавила, что ей жалко Ефремова. Она подчеркнула, что он не виноват, что является алкоголиком. Она винит в произошедшем близких и друзей артиста, которые за ним не досмотрели.