К Михаилу Ефремову домой приехала полиция и бригада скорой помощи

Правоохранительным органам все же удалось попасть в квартиру актера, который накануне стал участником ДТП, повлекшего смерть человека.

Михаил Ефремов является культовым актером и отцом шестерых детей. Однако не раз он оказывался в центре скандалов. Так, накануне в Москве произошло страшное ДТП с его участием. Автомобиль актера врезался в другую машину. Водитель второго транспортного средства получил травмы не совместимые с жизнью. Уже в больнице имени Склифосовского он скончался. У 57-летнего Сергея Захарова остались дети и жена.

Как установила полиция, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла авария. Рядом с ним находился мужчина. Сначала поступала информация, что компанию актеру составлял Иван Стебунов, но сам актер эту информацию опроверг.

После медицинского освидетельствования Михаил Олегович был отпущен под подписку о невыезде. А днем 9 июня к нему домой приехала полиция. Однако сначала он долго не пускал сотрудников правоохранительных органов к себе в квартиру, но позже женщина открыла дверь полиции. По всей видимости, это была жена артиста, Софья Кругликова.

По данным Telegram-канала «112», к Ефремову также приехала бригада скорой помощи. Он пожаловался на плохое самочувствие.

Сообщается, что по версии самого Михаила Олеговича и его родственников, он находится в тяжелом состоянии без сознания и ему требуется срочная госпитализация. Однако медики уверены, что угрозы его жизни нет.

Ранее в СМИ поступала информация, что актер признал свою вину в аварии в Москве. Но адвокат звезды Вадим Яловицкий опроверг эти данные. После того, как второй участник ДТП скончался, дело было переквалифицировано. Теперь Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за ДТП, повлекшее смерть человека. Одна из дочерей актера, Анна-Мария, отреагировала на произошедшее. Она считает случившееся ужасным и намерена связаться с близкими погибшего.

Добавим, что в правоохранительных органах рассказали, что следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте актера, об этом пишет «Московский комсомолец».