«Просто куколка»: Каменских в кроп-топе и брюках с лампасами зажгла под модные ритмы

Не все знаменитости устали от самоизоляции и надеются поскорее вырваться на свободу. Певица Настя Каменских, похоже, наслаждается возможностью побыть дома и вместе с супругом проводит эти дни динамично и ярко. Она регулярно публикует в своем Instagram зажигательные видео и селфи, на которых делится зарядом оптимизма с фолловерами.

На этот раз Каменских зажгла под модный ритм. Для динамичного видео она выбрала кроп-топ, который подчеркнул ее талию, а также стильные черные брюки в пайетках. «Посылаю положительные флюиды», — подписала под видео красавица.

Многие поклонники поспешили заметить, как красива их любимица. Более того, Настю усыпали вопросами по поводу выбранной музыки, а также восхитились ее чувством ритма.

«Ну как можно быть такой красоткой», «Шикарная», «Красотка, обооооожаю вашу внешность», «Настя , вы просто куколка», «Зажигалка наша», «Трек крутой, Настя красотка», — пишут фолловеры.