«Вот такое счастье»: подруга Брежневой обнародовала фото влюбленной певицы

Подруга Веры Брежневой, Татьяна Булыгина, поделилась в Сети трогательным снимком с Верой Брежневой. В кадре певица сидит за одним столом со своим мужем Константином Меладзе и смотрит на него влюбленными глазами.

Отметим, что и сам мужчина не может оторвать взгляда от своей возлюбленной.

«Вот такое у меня счастье. Это тот случай, когда люди поют про то, что чувствуют», — написала она в Instagram.

Заметим, что про певицу и ее супруга постоянно ходят слухи об их расставании, однако пара вопреки досужим разговорам продолжает жить вместе и источать искреннюю любовь. За композитора звезда вышла замуж тайно в 2015 году. Торжество состоялось в узком кругу родственников и друзей в Италии.