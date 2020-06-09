«Всегда был собой»: Ким Кардашян называет Канье Уэста своим королем

Ким Кардашян поделилась несколькими фотографиями своего мужа Канье Уэста в личном аккаунте в Instagram в минувший понедельник, написав в заголовке рядом с парой снимков, изображающих пару: «С днем рождения моего короля».

Мать четырех детей поблагодарила мужа, который прожил с ней шесть лет, за то, что он остался верен себе.

«Спасибо, что всегда был собой и никогда не позволял миру изменить тебя! Жизнь не была бы такой же без тебя!» — поделилась эмоциями Ким.

День рождения Канье проходит через несколько дней после того, как он присоединился к демонстрантам в родном городе Чикаго , чтобы выразить протест против политики жестокости и системного расизма. Напомним, 25 мая во время ареста был случайно убит чернокожий Джордж Флойд. Полицейский Дерек Шовен прижимал его к земле в течение почти девяти минут, несмотря на неоднократные крики «Я не могу дышать».