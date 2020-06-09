«Никто не знает»: Летучая рассказала, почему не говорила в эфире слово «ревизорро»

Этим она сильно удивляла своих продюсеров.

Оказывается, Елена Летучая некогда страдала дефектом речи, она с трудом выговаривала звук «р». Об этом звезда рассказала в личном блоге, назвав свой пост «5 фактов обо мне, которые никто кто знает».

Чтобы скрыть от продюсеров и режиссеров программы свой недостаток, ведущая старательно избегала слов со злополучной буквой и особенно самого названия передачи. Поэтому, появляясь в очередном ресторане или гостинице, она просто говорила: «Здравствуйте! Меня зовут Летучая Елена, телеканал «Пятница»!

А пока создатели шоу недоумевали, почему она не говорит «ревизорро», девушка усердно занималась техникой речи. Эти уроки дали свои и плоды, и ведущая стала с гордостью произносить название своего шоу.

Кроме того, Летучая рассказала истории из своего детства, вспомнив, как отправилась в магазин в маминых сапогах, а обратно уже не смогла осилить ходьбу на каблуках, пришлось топать босиком.