Водитель фургона, пострадавший в аварии с Ефремовым, скончался

Накануне в Москве заслуженный артист Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в Сети, зафиксирован момент аварии: артист, двигаясь на своем авто, не вошел в поворот и выехал на встречку. Ефремов столкнулся лоб в лоб с автофургоном «Лада». Водитель этого авто был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где врачи боролись за его жизнь всю ночь. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью — автолюбитель скончался в реанимации.

«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — передает ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.

Как пишет Mash, причиной смерти пострадавшего стали переломы ребер, которые пробили легкие, что вызвало внутреннее кровотечение.

Напомним, сам Ефремов в этой аварии не пострадал. В момент ДТП он находился за рулем в нетрезвом состоянии. После случившегося он обещал, что обязательно вылечит пострадавшего. Против 56-летней звезды возбуждено уголовное дело, и теперь ему грозит реальный срок за ДТП со смертельным исходом.

Кстати, в машине Ефремов передвигался не один. Вместе с ним ехали актер, победитель проекта «Танцы со звездами» Иван Стебунов с супругой Еленой Власовой. Многие задаются вопросом, почему пассажиры не отговорили пьяного водителя садиться за руль.