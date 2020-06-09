«Лучшее занятие, когда хочется отвлечься»: Галкин показал, как ухаживает за рододендроном

Максим Галкин продолжает удивлять своих поклонников талантом садовника. Артист давно и с любовью ухаживает за деревьями и кустами, растущими возле его замка в деревне Грязь.

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Комик собственноручно недавно привел в порядок старую разросшуюся сирень, убрав при помощи секатора сухие ветки. Кроме того, он избавил от назойливого плюща калину. Любопытно, что в прошлом году это же растение он спасал от тли. Также в саду Пугачевой и Галкина растет алыча, черемуха, клен, сосны и ели.

Один из кленов, который тоже немного приболел, Максим решил использовать для спасения другого растения. Об этом он рассказал в своем блоге.

«Начались у меня трудовые будни. Я спилил ветки без листьев у клена, который страдает сосудистой болезнью. Делаю из них рогатины с острыми концами. Это будут подпорки для нижних листьев рододендрона, чтобы они не лежали на земле, не гнили», — заметил муж Примадонны.

Кстати, свое увлечение садоводством он еще ценит за его успокаивающие свойства. Работая на земле, юморист рефлексирует, настраивает свою жизнь на позитивный лад.