Роскошный отдых: Виктория Лопырева в черном купальнике позагорала на яхте в Дубае

Виктория Лопырева почти полгода находится в Дубае. Девушка приехала туда по работе, а в итоге переждала карантин в жаркой стране. Она насладилась уединенной жизнью с Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Модель давно мечтала о семье и обрела ее, когда встретила бизнесмена. Правда многие до сих пор осуждают блондинку, которая закрутила роман с бывшим мужем своей подруги Таты Карапетян. Правда сама девушка утверждает, что они не дружили.

В мае самоизоляция в ОАЭ была отменена, поэтому Виктория стала много гулять. Она с радостью наслаждалась красивым закатом вместе с наследником. А с недавних пор в Дубае открылись пляжи, поэтому светская львица стала загорать на пляже. А вот накануне девушка отправилась на морскую прогулку. Она покаталась с друзьями на яхте. При этом Лопырева позировала в черном эффектном купальнике, демонстрируя стройную фигуру и бесконечные ноги.

Блондинка смогла приобрести золотистый загар. Она находилась в приподнятом настроении. Булатов обычно не расстается с наследницей, но не исключено, что в тот день он приглядывал за ребенком. Позже Виктория отправилась на шоппинг. Она облачилась в кремовое платье на запах. В магазине девушке сразу приглянулись шортики для сына. К слову, она не теряет времени. Лопырева возобновила тренировки, поэтому без стеснения хвастается фигурой.