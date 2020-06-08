«Хочу так же выглядеть»: Вера Брежнева показала свою моложавую маму в купальнике

Вера Брежнева в феврале сетовала, что дольше двух дней не находится на одном месте. Тогда она гастролировала по США и Канаде. Певица не подозревала, что скоро осядет дома больше чем на два месяца. В апреле и мае девушка коротала дни в особняке со своим мужем Константин Меладзе и дочкой Сарой. Но накануне артистка решила развеяться и отправилась за город на озеро, где впервые за долгое время облачилась в купальник.

Поклонники восхищаются внешностью 38-летней Веры. Как оказалось, у нее хорошие гены. 8 июня отметила день рождения ее мама Тамара Галушка. Певица поздравила родительницу с днем рождения, а также вспомнила, как год назад они все вместе отмечали этот праздник за столом на природе. Она поделилась снимком годовалой давности, на котором именинница запечатлена в купальнике. Брежнева назвала ее богиней.

«Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно! Потому что сегодня день рождения! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник (впервые за много лет без нас) желаю ей самого главного — здоровья! Буду благодарна и вашим лучикам добра, маме сейчас это нужно! Фото — мое любимое за прошедший год ! Хочу так же выглядеть в свои 68», — написала артистка.

Поклонники были сражены фигурой женщины. многие также поразились сходству певицы с мамой. «Копия мамы вы, Вера. Я сначала подумала, это вы», «Как вы на маму похожи — копия», «Какая молодая и красивая», «Поразительно молодая», «У вас отличные гены», — прокомментировали пост подписчики.

Также Вера опубликовала фото, которые ей прислала мама. Тамара Витальевна позировала дома в костюме пудрового цвета. Она также прислала свое селфи. «Молодая», — отметила Брежнева.