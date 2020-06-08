«Вот он — наш малыш!»: Андрей Бурковский вслед за Владимиром Пресняковым рассказал о пополнении в семье

Актер признался, что теперь он и его супруга с детьми счастливы.

Андрей Бурковский знаменит своими ролями в кино. Одной из последних его работ стала картина «Трезвый водитель», а также сериал «Звоните ДиКапио!». В обычной жизни актер — примерный семьянин. Уже почти 12 лет он женат на Ольге Бурковской. У пары подрастают дети: девятилетний Максим и дочка Алиса, которой на днях исполнилось семь лет. На карантине они не скучали, так как наслаждались отдыхом в Томске.

Но на днях Бурковский несколько дней с семьей провел в Санкт-Петербурге. А вернулись домой они уже с новым членом семьи. Радостной новостью актер поделился в соцсети. Он опубликовал фото, на котором предстал с женой, детьми и белоснежным щенком.

«Долго думал, выкладывать или нет! Но решил все-таки… Вот он — наш малыш, за которым мы ездили в Петербург! Прекрасный! Трогательный! Белоснежный! Голубоглазый! Ольга сопротивлялась брать собаку очень и очень долго, но не смогла устоять перед этим красавцем! И все получилось по воле случая. Дети мечтали, скопили и вот он у нас! И как говорится в одной передаче, мы счастливы!» — поделился Андрей.

Друзья поздравили семью с радостным событием. «Поздравляю с прибавлением», — написала Марина Зудина. «Новый член семьи, новые заботы… прелестный», — присоединилась Екатерина Стриженова.

Некоторые поклонники решили, что маленький хаски наведет свой порядок дома у артиста, но Бурковский поспешил пояснить, что их щенок помски — помесь хаски и померанского шпица. «А чего он не рыжий?», «Какие красивые», «Очень рады за вас и ваших детей», «Какое чудо маленькое», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях пополнение произошло и в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Они подарили щенка своему сыну Артемию породы американский кокер-спаниель.