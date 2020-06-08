«Такую уже не помним»: Высоцкая показала, какой ее увидел Кончаловский в первый день знакомства

На тот момент телеведущей было всего 23 года.

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая показала на архивном фото, какой ее увидел режиссер Андрей Кончаловский в первый день их знакомства. В далеком 1996 году организаторы «Кинотавтра» пригласили и Юлию, и Андрея принять участие в именитом фестивале. Гостей тогда обустроили в гостинице «Жемчужина»: Высоцкая проживала на шестом этаже, а Кончаловский – на девятом.

Впервые мужчина и девушка смогли оценить друг друга, столкнувшись в лифте. Поскольку в тот момент в кабине было достаточно тесно из-за обилия людей, телеведущая близко прижималась к режиссеру, чем и воспользовался Андрей. Позже встречи повторялись уже за завтраком, у моря и во время моционов.

8 июня Высоцкая решила вспомнить, какой она была в день судьбоносной встречи. Юлия обнародовала фото пропуска на «Кинотавр»: на нем совсем молодая девушка с длинными рыжими волосами и тонкими бровями-«ниточками» смело улыбается в камеру.

В понедельник Кончаловский поздравил супругу с важной для семьи датой и преподнес возлюбленной несколько кустов сирени.

«Первая картинка 8 июня 1996, вторая — сегодня…», — поделилась она ощущениями.

Поклонники же признались: если бы не знали, что на фото – Юлия, то вряд ли бы узнали ее.

«Такую уже не помним», «Вы — супер! Обожаем вас!», «Темненькой хорошо», «Боже, какое великолепие», «Красотка во все времена!», «Вы тайком кушаете молодильные яблочки?», — подметили они.