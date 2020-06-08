«Я за тебя в ответе»: солистка группы «2 Маши» тайно стала матерью

Солистка группы «2 Маши» Мария Шейх тайно стала матерью. 30-летняя певица огорошила публику, обнародовав на личной странице трогательное видео с новорожденной дочерью. До самоизоляции певица неоднократно появлялась на публичных мероприятиях в сопровождении напарницы и верной подруги – Марии Зайцевой. Тогда интересного положения Шейх ничто не выдавало.

Первый намек на появление малыша Шейх преподнесла в День защиты детей. Тогда она обнародовала трогательный снимок с маленьким кулачком ребенка и душещипательной подписью.

«Я за тебя в ответе», — написала она.

Уже в понедельник, 8 июня, в микроблоге появились кадры, на которых Шейх заботливо разговаривает со своей малышкой во время кормления. Новорожденная уже пытается что-то ответить родительнице, громко кряхтя.

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«Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Я счастлива!» — призналась Шейх.

Поклонники группы поспешили поздравить любимицу с неожиданным прибавлением в семействе. «Вам так идет быть мамой! Очень нежно! Малышке – здоровья!», «Это мило! Счастья вам и маленькому чуду», «Кряхтелочка, сопелочка», — высказались они.